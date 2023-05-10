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Генерал бундесвера после встречи с Залужным: Условий для наступления еще нет, его готовят

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 21:04
Генерал бундесвера после встречи с Залужным: Условий для наступления еще нет, его готовят - Фото
Карстен Брейер (Фото: EPA)

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер заявил, что условия для всестороннего наступления Украины еще не сложились, но оно готовится. Об этом он сообщил в интервью агентству dpa после визита в Киеве и встречи с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, передает Handelsblatt.

По его словам, Украина "продвигается вперед" в подготовке будущего наступления. 

"Мне объяснили, как ведется фронтовой бой. Земля еще грязная и сырая. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы", — сказал Брейер.

Он отметил, что ему стало ясно из визита в Украину, что планы наступления находятся в стадии реализации. 

"Я не испытывал никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", — заявил генинспектор бундесвера.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война наступление бундесвер Валерий Залужный военная помощь
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