Генерал бундесвера после встречи с Залужным: Условий для наступления еще нет, его готовят
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Брейер заявил, что условия для всестороннего наступления Украины еще не сложились, но оно готовится. Об этом он сообщил в интервью агентству dpa после визита в Киеве и встречи с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным, передает Handelsblatt.
По его словам, Украина "продвигается вперед" в подготовке будущего наступления.
"Мне объяснили, как ведется фронтовой бой. Земля еще грязная и сырая. В некоторых полях еще есть большие озера. Условия для всестороннего наступления в последние недели еще не созданы", — сказал Брейер.
Он отметил, что ему стало ясно из визита в Украину, что планы наступления находятся в стадии реализации.
"Я не испытывал никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", — заявил генинспектор бундесвера.
- Президент Зеленский заявил, что уверен в успехе наступления Вооруженных Сил Украины.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил главком Залужный.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
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