Генерал Павлюк: Россия перебросила войска в Запорожскую область против нашего наступления

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия перебросила войска в Запорожскую область после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, единственной целью подрыва Каховской ГЭС был срыв наступления Вооруженных Сил Украины.

"Они обеспечили безопасность левого фланга, сделали барьерный рубеж, чтобы не допустить наше наступление с этой стороны и смогли снять определенное количество войск для переброски на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", — сказал Павлюк.

Он отметил, что россияне решили сконцентрировать максимальное количество войск на том направлении, где ВСУ, по их мнению, будут наступать.

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