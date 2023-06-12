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Генерал Павлюк: Россия перебросила войска в Запорожскую область против нашего наступления

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 13:04
Генерал Павлюк: Россия перебросила войска в Запорожскую область против нашего наступления - Фото
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия перебросила войска в Запорожскую область после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, единственной целью подрыва Каховской ГЭС был срыв наступления Вооруженных Сил Украины.
"Они обеспечили безопасность левого фланга, сделали барьерный рубеж, чтобы не допустить наше наступление с этой стороны и смогли снять определенное количество войск для переброски на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", — сказал Павлюк.
Он отметил, что россияне решили сконцентрировать максимальное количество войск на том направлении, где ВСУ, по их мнению, будут наступать. 

Читайте также: ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины

Дмитрий Гриниченко
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