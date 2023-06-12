Генерал Павлюк: Россия перебросила войска в Запорожскую область против нашего наступления
12.06.2023, 13:04
Александр Павлюк (Фото: скриншот с видео)
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что Россия перебросила войска в Запорожскую область после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, единственной целью подрыва Каховской ГЭС был срыв наступления Вооруженных Сил Украины.
"Они обеспечили безопасность левого фланга, сделали барьерный рубеж, чтобы не допустить наше наступление с этой стороны и смогли снять определенное количество войск для переброски на Запорожское направление против нашей наступающей группировки", — сказал Павлюк.
Он отметил, что россияне решили сконцентрировать максимальное количество войск на том направлении, где ВСУ, по их мнению, будут наступать.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Херсонской области была объявлена эвакуация.
- 8 июня страна-террорист РФ нанесла удары по центру Херсона, пока гражданских жителей эвакуировали от наводнения.
- Россияне стали активнее мародерствовать перед подрывом Каховской ГЭС – Центр сопротивления.
Читайте также: ГУР: Подрыв Каховской ГЭС — паническая попытка Путина усложнить деоккупацию Украины
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии