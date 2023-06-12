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Генерал Павлюк: Росія перекинула нові війська у Запорізьку область проти нашого наступу

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 13:04
Генерал Павлюк: Росія перекинула нові війська у Запорізьку область проти нашого наступу - Фото
Олександр Павлюк (Фото: скриншот з відео)

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія перекинула війська у Запорізьку область після підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.

За його словами, єдиною метою підриву Каховської ГЕС був зрив наступу Збройних Сил України.

"Вони забезпечили безпеку лівого флангу, зробили бар'єрний рубіж, щоб не допустити нашого наступу з цього боку і змогли зняти певну кількість військ для перекидання на Запорізький напрямок проти нашого наступального угруповання", — сказав Павлюк.

Він зазначив, що росіяни вирішили сконцентрувати максимальну кількість військ на тому напрямку, де ЗСУ, на їхню думку, наступатимуть.

Читайте також: ГУР: Підрив Каховської ГЕС — панічне намагання Путіна ускладнити деокупацію України

Дмитро Гриниченко
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