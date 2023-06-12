Генерал Павлюк: Росія перекинула нові війська у Запорізьку область проти нашого наступу
Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія перекинула війська у Запорізьку область після підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він повідомив у ефірі національного телемарафону.
За його словами, єдиною метою підриву Каховської ГЕС був зрив наступу Збройних Сил України.
"Вони забезпечили безпеку лівого флангу, зробили бар'єрний рубіж, щоб не допустити нашого наступу з цього боку і змогли зняти певну кількість військ для перекидання на Запорізький напрямок проти нашого наступального угруповання", — сказав Павлюк.
Він зазначив, що росіяни вирішили сконцентрувати максимальну кількість військ на тому напрямку, де ЗСУ, на їхню думку, наступатимуть.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. На Херсонщині була оголошена евакуація.
- 8 червня країна-терорист РФ завдала ударів по центру Херсона, поки цивільних мешканців евакуйовували від повені.
- Росіяни стали активніше мародерствувати перед підривом Каховської ГЕС – Центр спротиву.
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