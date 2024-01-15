Генерал Сырский: Цели ВСУ не изменились – удерживать позиции, наносить максимальные потери

Командующий заявил, что российские наступления на уровне батальона "большая редкость", а дроны заставили изменить тактику

Александр Сырский (Фото: Минобороны)

Цели украинских Сил обороны остаются неизменными – это удержание позиций, истощение оккупантов путем нанесения максимальных потерь; защитники ведут "активную оборону". Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в интервью Reuters.

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"Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций... истощение противника путем нанесения максимальных потерь", – сказал он.

Командующий отметил, что РФ пытается перехватить инициативу, поскольку полномасштабное вторжение близится ко второй годовщине.

По словам Сырского, захватчики давили на нескольких направлениях вдоль восточного фронта, чтобы получить полный контроль над промышленным Донбассом, несмотря на значительные потери в живой силе и запасах.

Военный добавил, что РФ также надеется вернуть утраченные территории на юге Херсонской и Запорожской областей.

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Со своей стороны, украинские войска устраивают меньшие атаки в рамках того, что командующий назвал "активной обороной": они держат противника в напряжении, ища возможности для нанесения удара, в то же время пытаясь вернуть себе инициативу.

Он отметил, что боевые действия с обеих сторон имеют меньший масштаб, чтобы сохранить боеприпасы и людей, предполагая, что РФ тоже научилась реагировать и сдерживать потери.

"Наступления на уровне батальона – большая редкость", – сказал военный, добавив, что более широкое использование беспилотников заставило изменить тактику.

Численность батальона в РФ – более чем 500 человек.

11 января Сырский сообщил, что оперативная ситуация на востоке остается сложной, российские захватчики продолжают вести наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

12 января командующий Сухопутными войсками заявил, что наступление российских оккупантов сталкивается с неудачами, они не достигли своих целей, поставленных в последние месяцы, однако захватчики продолжают наступать на нескольких направлениях и имеют ресурсы для этого.

Сырский заявил, что Украине нужно больше авиации от западных союзников, и ВСУ рассматривают штурмовики А-10 Thunderbolt.

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