Генерал Сирський: Цілі ЗСУ не змінилися – тримати позиції, завдавати максимальних втрат

Командувач заявив, що російські наступи на рівні батальйону є "великою рідкістю", а дрони змусили змінити тактику

Олександр Сирський (Фото: Міноборони)

Цілі українських Сил оборони залишаються незмінними – це утримання позицій, виснаження окупантів шляхом завдавання максимальних втрат; захисники ведуть "активну оборону". Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю Reuters.

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"Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат", — сказав він.

Командувач зазначив, що РФ намагається перехопити ініціативу, оскільки повномасштабне вторгнення наближається до другої річниці.

За словами Сирського, загарбники тиснули на кількох напрямках вздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати у живій силі та припасах.

Військовий додав, що РФ також сподівається повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей.

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Зі свого боку українські війська влаштовують менші атаки у межах того, що командувач назвав "активною обороною": вони тримають противника у напруженні, шукаючи можливості для завдання удару, одночасно намагаючись повернути собі ініціативу.

Він зазначив, що бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, припускаючи, що РФ також навчилася реагувати та стримувати втрати.

"Наступи на рівні батальйону — велика рідкість", — сказав військовий, додавши, що ширше використання безпілотників змусило змінити тактику.

Чисельність батальйону у РФ – більш ніж 500 осіб.

11 січня Сирський повідомив, що оперативна ситуація на сході залишається складною, російські загарбники продовжують вести наступальні дії на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

12 січня командувач Сухопутних військ заявив, що наступ російських окупантів зазнає невдач, вони не досягли своїх цілей, поставлених в останні місяці, проте загарбники продовжують наступати на декількох напрямках та мають ресурси для цього.

Сирський заявив, що Україні потрібно більше авіації від західних союзників, і ЗСУ розглядають штурмовики А-10 Thunderbolt.

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