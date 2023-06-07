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Генерал Тарнавский: Россияне перестали наступать на Авдеевку, ВСУ обрубили их возможности

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 12:06
Генерал Тарнавский: Россияне перестали наступать на Авдеевку, ВСУ обрубили их возможности - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты прекратили наступать в районе Авдеевки, Вооруженные Силы Украины сбили их потенциал. Об этом сообщил командующий оперативной группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

По его словам, противник перестал проводить атаки в районе Авдеевки, однако нанес авиационные удары на данном направлении.

Он отметил, что украинские воины продолжают оборонную операцию и уничтожают россиян. 

"Наши воины лишают врага возможностей наступать. Работа продолжается", — заявил Тарнавский.

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, входящих в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

Читайте также: Спикер ВСУ: Бравурные заявления Пригожина – латентная капитуляция, он бежит из Бахмута

Дмитрий Гриниченко
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