Генерал Тарнавский: Россияне перестали наступать на Авдеевку, ВСУ обрубили их возможности

Российские оккупанты прекратили наступать в районе Авдеевки, Вооруженные Силы Украины сбили их потенциал. Об этом сообщил командующий оперативной группировкой "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

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По его словам, противник перестал проводить атаки в районе Авдеевки, однако нанес авиационные удары на данном направлении.

Он отметил, что украинские воины продолжают оборонную операцию и уничтожают россиян.

"Наши воины лишают врага возможностей наступать. Работа продолжается", — заявил Тарнавский.

Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, входящих в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

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