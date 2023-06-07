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Генерал Тарнавський: Росіяни припинили наступати на Авдіївку, ЗСУ обрубали їхні можливості

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07.06.2023, 12:06
Генерал Тарнавський: Росіяни припинили наступати на Авдіївку, ЗСУ обрубали їхні можливості - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти припинили наступати в районі Авдіївки, Збройні Сили України збили їхній потенціал. Про це повідомив командувач оперативного угрупування "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, противник припинив проводити атаки в районі Авдіївки, проте завдав авіаційних ударів на цьому напрямку.

Він зазначив, що українські воїни продовжують оборонну операцію та знищують росіян.

"Наші воїни позбавляють ворога можливостей наступати. Робота продовжується", — заявив Тарнавський.

Фронт у районі Авдіївки (Карта: Military Land)

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
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