Генпрокуратура будет расследовать военные преступления в ООС. Зеленский уже подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 948-ІХ, который позволяет следователям и прокурорам выполнять свои полномочия в районах сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По закону, представители органов досудебного расследования и прокуроры смогут вести следственные действия в зоне Операции объединенных сил.

Как заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.ua, Офис генерального прокурора планирует создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Предполагается, что они будут фиксировать преступления против национальной безопасности Украины и общественного порядка, а также нарушения международного гуманитарного права на территориях Донецкой и Луганской областей, освобожденных в 2014—2015 годах.

Он отметил, что речь идет, в частности, о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В январе 2020 года президент подписал указ о призыве в армию с 18 лет.

В мае Зеленский предложил Раде увеличить административную ответственность за нарушения законов о военной службе.

Станислав Стороженко

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