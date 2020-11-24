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Генпрокуратура будет расследовать военные преступления в ООС. Зеленский уже подписал закон

24.11.2020, 12:45
Генпрокуратура будет расследовать военные преступления в ООС. Зеленский уже подписал закон - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 948-ІХ, который позволяет следователям и прокурорам выполнять свои полномочия в районах сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По закону, представители органов досудебного расследования и прокуроры смогут вести следственные действия в зоне Операции объединенных сил. 

Как заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.ua, Офис генерального прокурора планирует создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе. 

Предполагается, что они будут фиксировать преступления против национальной безопасности Украины и общественного порядка, а также нарушения международного гуманитарного права на территориях Донецкой и Луганской областей, освобожденных в 2014—2015 годах.

Он отметил, что речь идет, в частности, о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

  • В январе 2020 года президент подписал указ о призыве в армию с 18 лет.

Станислав Стороженко
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