Генсек НАТО: Кардинальных перемен на поле боя за последние месяцы нет. Но бои страшные

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние месяцы на фронте в Украине нет кардинальных перемен, но продолжаются жестокие бои

Йенс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние месяцы на фронте в Украине нет кардинальных перемен, но продолжаются жестокие бои. Об этом он сообщил на брифинге после заседания Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

По его словам, нужно понять, что на фронте все последние месяцы идут "страшные" бои, несмотря на отсутствие серьезных перемен на линии.

"В прошлом году Украина смогла освободить большую часть территорий, но в этом году она успешно бьет по тылам россиян, по Черноморскому флоту, и это разрушает возможности России. Силы обороны продолжают наносить армии РФ большие потери", — сказал Столтенберг.

Он отметил, что истребители F-16 помогут увеличить потери оккупантов и укрепить украинскую противовоздушную оборону, но не переломят ситуацию на поле боя.

"Нужно много систем. Нужно готовиться к долгой и тяжелой войне. Нужны HIMARS, ракеты, системы ПВО, но нет единой системы, которая может все изменить", — заявил генсек Альянса.

20 августа Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания). Часть самолетов из Нидерландов будет использоваться для учений.

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия озвучил министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Игнат.

Дания получит F-35 позже, чем хотела, но на передачу F-16 ВСУ это не повлияет – Bloomberg.

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