Генсек НАТО: Кардинальних змін на полі бою протягом останніх місяців немає. Але бої страшні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні місяці на фронті в Україні немає кардинальних змін, але тривають жорстокі бої

Єнс Столтенберг (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що за останні місяці на фронті в Україні немає кардинальних змін, але тривають жорстокі бої. Про це він повідомив на брифінгу після засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

За його словами, треба зрозуміти, що на фронті протягом останніх місяців тривають "страшні" бої, попри відсутність серйозних змін на лінії.

"Минулого року Україна змогла звільнити більшу частину територій, але цього року вона успішно б'є по тилах росіян, Чорноморському флоту, це руйнує можливості Росії. Сили оборони продовжують завдавати армії РФ великих втрат", – сказав Столтенберг.

Він зазначив, що винищувачі F-16 допоможуть збільшити втрати окупантів та зміцнити українську протиповітряну оборону, але не зламають ситуацію на полі бою.

"Потрібно багато систем. Потрібно готуватися до довгої та важкої війни. Потрібні HIMARS, ракети, системи ППО, але немає єдиної системи, яка може все змінити", – заявив генсек Альянсу.

20 серпня Зеленський був із візитом у Нідерландах та Данії. Обидві країни зобов'язалися передати Україні винищувачі F-16 (42 літаки нададуть Нідерланди, 19 – Данія). Частина літаків із Нідерландів використовуватиметься для навчань.

Україна має використовувати F-16 тільки на своїй території – не територією Росії. Такі умови озвучив Міністр оборони Данії. ВСУ приймають ці умови, сказав речник Повітряних сил Ігнат.

Данія отримає F-35 пізніше, ніж хотіла, але на передання F-16 ЗСУ це не вплине Bloomberg.

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