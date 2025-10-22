Генсек НАТО внезапно летит в США встречаться с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявлений о том, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным не запланирована в ближайшее время. О поездке сообщили в НАТО.
Встреча запланирована на 21–22 октября. В Альянсе уточнили, что общение Рютте с медиа по итогам визита не запланировано.
Как сообщил корреспондент Reuters Грэм Слэттери, ссылаясь на собеседника, знакомого с ситуацией, визит генсека в США не был запланирован заранее. По его словам, Европа спешит отреагировать на последние дипломатические шаги Трампа.
По информации высокопоставленного чиновника США, Трамп якобы примет Рютте не 21-22 октября, а 23, сообщил Слэттери.
- Вечером 16 октября Трамп и Путин договорились, о встрече, которая должна была состояться в течение двух недель в Будапеште. Венгрия заявила, что готова выступить площадкой для переговоров и гарантировать безопасность диктатору РФ.
- 21 октября Reuters сообщило, что встреча Трампа и Путина в Венгрии больше не планируется в ближайшее время. Причиной якобы стал неудачный разговор Рубио и Лаврова, в котором Россия заявила в очередной раз, что не согласится на замораживание линии фронта.
