Генсек НАТО внезапно летит в США встречаться с Трампом

Общение с медиа после встречи Рютте и Трампа не запланировано

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Генсек НАТО Марк Рютте летит в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом на фоне заявлений о том, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным не запланирована в ближайшее время. О поездке сообщили в НАТО.

Встреча запланирована на 21–22 октября. В Альянсе уточнили, что общение Рютте с медиа по итогам визита не запланировано.

Как сообщил корреспондент Reuters Грэм Слэттери, ссылаясь на собеседника, знакомого с ситуацией, визит генсека в США не был запланирован заранее. По его словам, Европа спешит отреагировать на последние дипломатические шаги Трампа.

По информации высокопоставленного чиновника США, Трамп якобы примет Рютте не 21-22 октября, а 23, сообщил Слэттери.