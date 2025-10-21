Reuters: Встреча Трампа и Путина в Венгрии не планируется в ближайшее время

Белый дом заявил, что не планирует встречу Путина и Трампа после якобы неудачного диалога Лаврова и Рубио

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: EPA/SERGEY BOBYLEV)

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии больше не планируется. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии Reuters.

По словам собеседника, не идет речи о том, что такая встреча возможна в "ближайшем будущем". По информации The Telegraph, причиной отмены встречи, которая должна была состояться в ближайшие недели, стал неудачный разговор между переговорщиками сторон о подготовке к мирным переговорам.

Трамп хотел, чтобы официальные лица обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки будущей встречи. Однако 20 октября состоялся "напряженный" телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио во время которого российская сторона могла сообщить, что не согласится на замораживание линии фронта.

Однако, несмотря на это, в Белом доме назвали разговор "продуктивным" и именно поэтому якобы личные встречи не нужны.

Также как сообщили Reuters два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией, Россия направила США "неофициальный документ", в котором подтвердила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной. Речь идет о полном контроле над Донбассом и неразмещении войск НАТО в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.