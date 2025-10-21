Reuters: Встреча Трампа и Путина в Венгрии не планируется в ближайшее время
Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии больше не планируется. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии Reuters.
По словам собеседника, не идет речи о том, что такая встреча возможна в "ближайшем будущем". По информации The Telegraph, причиной отмены встречи, которая должна была состояться в ближайшие недели, стал неудачный разговор между переговорщиками сторон о подготовке к мирным переговорам.
Трамп хотел, чтобы официальные лица обеих сторон собрались в Венгрии для подготовки будущей встречи. Однако 20 октября состоялся "напряженный" телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио во время которого российская сторона могла сообщить, что не согласится на замораживание линии фронта.
Однако, несмотря на это, в Белом доме назвали разговор "продуктивным" и именно поэтому якобы личные встречи не нужны.
Также как сообщили Reuters два американских чиновника и человек, знакомый с ситуацией, Россия направила США "неофициальный документ", в котором подтвердила свои прежние условия достижения мирного соглашения с Украиной. Речь идет о полном контроле над Донбассом и неразмещении войск НАТО в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения.
- Вечером 16 октября Трамп и Путин договорились, о встрече, которая должна была состояться в течение двух недель в Будапеште. Венгрия заявила, что готова выступить площадкой для переговоров.
- 17 октября Сийярто заявил, что Венгрия готова гарантировать безопасность Путину: он сможет беспрепятственно приехать в страну и покинуть ее.
- Медиа RMF24 писало, что в Польше считают маловероятны, что российский диктатор решит лететь на встречу с президентом США над их территорией.
- 21 октября Сикорский заявил, что Польша может задержать самолет Путина для ареста по ордеру МУС, а Болгария напротив выразила готовность предоставить небо для пролета российского самолета
