Reuters: Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині не планується найближчим часом

Білий дім заявив, що не планує зустрічі Путіна і Трампа після нібито невдалого діалогу Лаврова і Рубіо

Володимир Путін та Дональд Трамп (Фото: EPA/SERGEY BOBYLEV)

Зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині більше не планується. Про це заявив представник Білого дому в коментарі Reuters.

За словами співрозмовника, не йдеться про те, що така зустріч можлива в "найближчому майбутньому". За інформації The Telegraph, причиною скасування зустрічі, яка мала відбутися найближчими тижнями, стала невдала розмова між перемовниками сторін про підготовку до мирних переговорів.

Трамп хотів, щоб офіційні особи обох сторін зібралися в Угорщині для підготовки майбутньої зустрічі. Однак 20 жовтня відбулася "напружена" телефонна розмова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо під час якого російська сторона могла повідомити, що не погодиться на заморожування лінії фронту.

Однак, попри це, у Білому домі назвали розмову "продуктивною" і саме тому нібито особисті зустрічі не потрібні.

Також, як повідомили Reuters два американські чиновники та людина, знайома із ситуацією, Росія направила США "неофіційний документ", у якому підтвердила свої колишні умови досягнення мирної угоди з Україною. Йдеться про повний контроль над Донбасом і нерозміщення військ НАТО в Україні в рамках будь-якої мирної угоди.