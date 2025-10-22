Генсек НАТО раптово летить до США зустрічатися з Трампом
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Генсек НАТО Марк Рютте летить до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на тлі заяв про те, що його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним не запланована найближчим часом. Про поїздку повідомили у НАТО.
Зустріч запланована на 21-22 жовтня. В Альянсі уточнили, що спілкування Рютте з медіа за підсумками візиту не заплановано.
Як повідомив кореспондент Reuters Грем Слеттері, посилаючись на співрозмовника, знайомого із ситуацією, візит генсека до США не був запланований заздалегідь. За його словами, Європа поспішає відреагувати на останні дипломатичні кроки Трампа.
За інформацією високопосадовця США, Трамп нібито прийме Рютте не 21-22 жовтня, а 23, повідомив Слеттері.
- Увечері 16 жовтня Трамп і Путін домовилися, про зустріч, яка мала відбутися протягом двох тижнів у Будапешті. Угорщина заявила, що готова виступити майданчиком для переговорів і гарантувати безпеку диктатору РФ.
- 21 жовтня Reuters повідомило, що зустріч Трампа і Путіна в Угорщині більше не планується найближчим часом. Причиною нібито стала невдала розмова Рубіо і Лаврова, в якій Росія заявила вкотре, що не погодиться на заморожування лінії фронту.
Коментарі (0)