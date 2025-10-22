Генсек НАТО раптово летить до США зустрічатися з Трампом

Спілкування з медіа після зустрічі Рютте і Трампа не заплановано

Марк Рютте і Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Генсек НАТО Марк Рютте летить до Вашингтона на зустріч із президентом США Дональдом Трампом на тлі заяв про те, що його зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним не запланована найближчим часом. Про поїздку повідомили у НАТО.

Зустріч запланована на 21-22 жовтня. В Альянсі уточнили, що спілкування Рютте з медіа за підсумками візиту не заплановано.

Як повідомив кореспондент Reuters Грем Слеттері, посилаючись на співрозмовника, знайомого із ситуацією, візит генсека до США не був запланований заздалегідь. За його словами, Європа поспішає відреагувати на останні дипломатичні кроки Трампа.

За інформацією високопосадовця США, Трамп нібито прийме Рютте не 21-22 жовтня, а 23, повідомив Слеттері.