Генсека Совета Европы госпитализировали

По данным Совета Европы, состояние Генсека не вызывает беспокойства, но он будет оставаться в больнице

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

В ночь на 30 августа Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе Совета.

"Его состояние не вызывает беспокойства, но в качестве меры пресечения он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней", – отметили в организации.

Там добавили, что пришлось отменить участие Берсе в Стратегическом форуме в Бледе, что в Словении.

"На этом этапе его присутствие на мероприятиях, запланированных на следующую неделю, остается неопределенным", – добавили в Совете Европы.

18 сентября 2024 года швейцарский политик официально стал генсеком Совета Европы. На эту должность его выбрали 26 июня. Тогда Берсе заверил украинских журналистов, что помощь Украине на время его каденции будет оставаться приоритетом.