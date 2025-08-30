Генсека Ради Європи госпіталізували

За даними Ради Європи, стан генсека не викликає занепокоєння, але він залишатиметься у лікарні

Ален Берсе (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

У ніч проти 30 серпня генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували. Про це повідомили у пресслужбі Ради.

"Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом упродовж кількох днів", – зазначили в організації.

Там додали, що довелося скасувати участь Берсе у Стратегічному форумі в Бледі, що в Словенії.

"На цьому етапі його присутність на заходах, запланованих на наступний тиждень, залишається невизначеною", – додали у Раді Європи.

18 вересня 2024 року швейцарський політик офіційно став генсеком Ради Європи. На цю посаду його обрали 26 червня. Тоді Берсе запевнив українських журналістів, що допомога Україні на час його каденції залишатиметься пріоритетом.