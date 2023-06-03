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Генштаб: Оккупанты бомбят Бахмут и Авдеевку, пытаются взять Марьинку – карта

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03.06.2023, 06:54
Генштаб: Оккупанты бомбят Бахмут и Авдеевку, пытаются взять Марьинку – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты бомбят авиацией на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытаются взять Марьинку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что Силы обороны отразили 29 атак противника на Донбассе за сутки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки российская армия вела безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области.

Карта: deepstate

На Лиманском направлении оккупанты наступали в районе Макеевки Луганской области и Спорного в Донецкой области, безуспешно.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белая Гора и Часов Яр Донецкой области, а также ракетный – по Дружковке. Безуспешно наступал в районе Ивановского.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, ВСУ отразили все 14 вражеских атак.

Карта: deepstate

Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, а также два – по их зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено 15 крылатых ракет и 17 дронов-камикадзе Shahed-136.

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, два склада боеприпасов врага, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию и реактивную систему залпового огня.

Ранее спикер ВСУ Череватый заявил, что оккупанты из регулярных частей, входящих в Бахмут, "в ужасе" от ветеранов бригады "Азов", из которых сформирован костяк 3 отдельной штурмовой бригады.

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия заменяет террористов Группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам спикера ВСУ Череватого, в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому за последние несколько дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.
  • В Минобороны опровергли "затишье" в Бахмуте: обе стороны готовятся продолжить борьбу.

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Милана Головань
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