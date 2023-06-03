Генштаб: Окупанти бомблять Бахмут та Авдіївку, намагаються взяти Мар'їнку – карта

Російські окупанти бомблять авіацією на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються взяти Мар'їнку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що Сили оборони відбили 29 атак противника на Донбасі за добу.

На Куп’янському напрямку протягом минулої доби російська армія вела безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступали в районі Макіївки Луганської області та Спірного на Донеччині, успіху не мали.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Біла Гора та Часів Яр Донецької області, а також ракетного – по Дружківці. Безуспішно наступав в районі Іванівського.

На Мар’їнському напрямку минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, ЗСУ відбили усі 14 ворожих атак.

Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також два – по їхніх зенітно-ракетних комплексах. Знищено 15 крилатих ракет та 17 дронів-камікадзе Shahed-136.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, два склади боєприпасів ворога, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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