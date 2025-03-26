Генштаб отверг обвинения РФ в якобы нарушении Украиной условий перемирия

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опроверг заявления Министерства обороны РФ о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня в отношении энергетических объектов.

"25-26 марта Силы обороны Украины не нанесли удары БпЛА по энергетическим объектам РФ в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", – отметили в Генштабе.

Военные добавили, что Минобороны страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения "чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир".

Ранее советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с 18 марта – дня, когда по обещаниям РФ якобы начался 30-дневный мораторий на удары по энергосистеме – Россия нанесла по меньшей мере восемь ударов по украинским энергетическим объектам.

25 марта в Белом доме заявили, что по итогам переговоров 23-25 марта в Саудовской Аравии США, Украина и Россия договорились прекратить атаки в Черном море.

Министр обороны Умеров заявил, что перемещение военных кораблей России за пределы восточной части Черного моря будет трактоваться как нарушение мира, и Украина будет на них отвечать.

Зеленский заявил, что частичное перемирие может вступить в силу после обнародования заявления США об итогах переговоров как с Украиной, так и с РФ.

Также он сказал, что в случае нарушения Россией перемирия Украина должна сообщать об этом США и предоставлять доказательства.