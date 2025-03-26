Генштаб відкинув звинувачення РФ у нібито порушенні Україною умов перемир'я

Фото: Depositphotos

Генеральний штаб Збройних Сил України спростував заяви Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів.

"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", – наголосили у Генштабі.

Військові додали, що Міноборони країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, "щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ".

Раніше радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що з 18 березня – дня, коли за обіцянками РФ нібито розпочався 30-денний мораторій на удари по енергосистемі – Росія завдала щонайменше вісім ударів по українських енергетичних обʼєктах.