Генштаб відкинув звинувачення РФ у нібито порушенні Україною умов перемир'я
Генеральний штаб Збройних Сил України спростував заяви Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів.
"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", – наголосили у Генштабі.
Військові додали, що Міноборони країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, "щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ".
Раніше радник президента Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин заявив, що з 18 березня – дня, коли за обіцянками РФ нібито розпочався 30-денний мораторій на удари по енергосистемі – Росія завдала щонайменше вісім ударів по українських енергетичних обʼєктах.
- 25 березня у Білому домі заявили, що за підсумками переговорів 23-25 березня у Саудівській Аравії США, Україна та Росія домовилися припинити атаки у Чорному морі.
- Міністр оборони Умєров заявив, що переміщення військових кораблів Росії за межі східної частини Чорного моря трактуватиметься як порушення миру, і Україна на них відповідатиме.
- Зеленський заявив, що часткове перемир'я може розпочати дію після оприлюднення заяви США про підсумки переговорів як з Україною, так і з РФ.
- Також він сказав, що у разі порушення Росією перемир'я Україна має повідомляти про це США та надавати докази.