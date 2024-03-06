Генштаб Польши: Украина показала, что качество и количество солдат все еще имеют значение

Блазеуш высказал уверенность, что в случае возможной агрессии России союзники по НАТО помогут Польше

Пьотр Блазеуш (Фото: скриншот с видео)

Заместитель начальника Генерального штаба польской армии Пьотр Блазеуш заявил, что война России против Украины показывает, что качество и количество военнослужащих все еще имеют значение. Об этом он сообщил в интервью TVN 24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, хорошим показателем для Польши является цифра в около 200 000 профессиональных солдат.

"Агрессивная, неоимпериалистическая политика России не меняется, фактически она набирает силу, и поэтому наша задача – подготовить и построить устойчивость всей страны", — сказал Блазеуш.

Он отметил, что на случай потенциальной агрессии России против Польши выстраивается система индикаторов и предупреждений, чтобы прогнозировать планы врага.

"Мы, конечно, постараемся как можно скорее поговорить с нашими союзниками. Я уверен, что при необходимости они развернут свои силы, чтобы продемонстрировать силу и сдерживание. И что мы будем готовы к совместной обороне", — заявил генерал.

На встрече относительно поддержки Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что недавнее заявление Макрона противоречит совместному решению НАТО, принятому два года назад, относительно "необходимости сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации с Россией".

Читайте также: Макрон – союзникам: Быть трусами сейчас неуместно. Активизируйтесь с помощью Украины