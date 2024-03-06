Генштаб Польщі: Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення
Заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш заявив, що війна Росії проти України показує, що якість та кількість військовослужбовців все ще мають значення. Про це він повідомив у інтерв'ю TVN 24.
За його словами, хорошим показником для Польщі є цифра близько 200 000 професійних солдатів.
"Агресивна, неоімперіалістична політика Росії не змінюється, фактично вона набирає сили, і тому наше завдання – підготувати та побудувати стійкість усієї країни", – сказав Блазеуш.
Він зазначив, що на випадок потенційної агресії Росії проти Польщі вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога.
"Ми, звичайно, постараємося якнайшвидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що за необхідності вони розгорнуть свої сили, аби продемонструвати силу та стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", – заявив генерал.
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