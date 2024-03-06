Генштаб Польщі: Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення

Блазеуш висловив упевненість, що в разі можливої агресії Росії союзники з НАТО допоможуть Польщі

Пьотр Блазеуш (Фото: скриншот з відео)

Заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш заявив, що війна Росії проти України показує, що якість та кількість військовослужбовців все ще мають значення. Про це він повідомив у інтерв'ю TVN 24.

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За його словами, хорошим показником для Польщі є цифра близько 200 000 професійних солдатів.

"Агресивна, неоімперіалістична політика Росії не змінюється, фактично вона набирає сили, і тому наше завдання – підготувати та побудувати стійкість усієї країни", – сказав Блазеуш.

Він зазначив, що на випадок потенційної агресії Росії проти Польщі вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога.

"Ми, звичайно, постараємося якнайшвидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що за необхідності вони розгорнуть свої сили, аби продемонструвати силу та стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", – заявив генерал.

На зустрічі з підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні положення представників країн-союзників із цього приводу.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

Цього ж дня міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що нещодавня заява Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, прийнятому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації з Росією".

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