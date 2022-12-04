Генштаб рассказал, где шли бои в субботу: ВСУ отбили атаки около 17 населенных пунктов

Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки около 17 населенных пунктов на востоке Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 4 декабря.

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Основные усилия россияне сосредоточили на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Атаки оккупантов пришлось отбивать возле населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области, а также Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском, Запорожском, Купянском, Лиманском направлениях враг ведет оборону.

В Херсонской области российские оккупанты также обороняются, обстреливая из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск, а также населенные пункты Днепропетровской и Херсонской областей, в том числе Херсона.

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил, что ночью россияне обстреляли четыре громады: Никополь, Марганец, Красногригорьевку и Покровское.

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Андрій Водяний

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