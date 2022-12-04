Генштаб рассказал, где шли бои в субботу: ВСУ отбили атаки около 17 населенных пунктов
Силы обороны за прошедшие сутки отбили вражеские атаки около 17 населенных пунктов на востоке Украины, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в воскресенье, 4 декабря.
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Основные усилия россияне сосредоточили на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Атаки оккупантов пришлось отбивать возле населенных пунктов Площанка и Белогоровка в Луганской области, а также Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Веселое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском, Запорожском, Купянском, Лиманском направлениях враг ведет оборону.
В Херсонской области российские оккупанты также обороняются, обстреливая из минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск, а также населенные пункты Днепропетровской и Херсонской областей, в том числе Херсона.
Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко заявил, что ночью россияне обстреляли четыре громады: Никополь, Марганец, Красногригорьевку и Покровское.
- 3 декабря Силы обороны подняли первый украинский флаг на левом берегу Херсонской области.
- Владимир Зеленский сообщил, что самые тяжелые бои идут в Донецкой области – это Бахмут и Соледар.
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