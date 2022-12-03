Украинские военнослужащие подняли первый государственный флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видео опубликовало спецподразделение Карлсон.

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Флаг подняли бойцы спецподразделения – говорят, что это станет плацдармом для деоккупации всего левого берега Херсонской области. Бойцы не уточнили, где именно был поднят флаг.

"Операция завершилась успехом, и все благодаря точным координационным и наступательным навыкам парней", – сказано в сообщении.

Операция по освобождению Херсонской области началась в начале сентября, а непосредственно в областной центр ВСУ вошли 11 ноября.

После сегодняшнего заседания Ставки Зеленский сообщил, что самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области – это Бахмут и Соледар. В Луганской, Харьковской областях и на границе по всему периметру украинские силы укрепляются, а на юге ВСУ продолжают "минусовать" возможности оккупантов.

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Оксана Житнюк

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