Генштаб: РФ наступает у Клещеевки и Донецка. Также атакует линию Работино-Вербовое — карта
Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Донецка, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
В Запорожской области захватчики атаковали вблизи Работино и Вербового, успеха не имели. Одновременно Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике.
Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".
- Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны совершили прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.
- Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
- Президент Зеленский заявил, что знает, где именно на фронте Силы обороны Украины намерены прорвать оборонные линии российских оккупантов, но не будет говорить СМИ.
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