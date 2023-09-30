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Генштаб: РФ наступает у Клещеевки и Донецка. Также атакует линию Работино-Вербовое — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 07:34
Генштаб: РФ наступает у Клещеевки и Донецка. Также атакует линию Работино-Вербовое — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Донецка, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения. Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Клещеевки. Южнее города украинские соединения ведут штурмовые действия. 

Около временно оккупированного Донецка было более 20 неудачных штурмов россиян в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и Авдеевки. 

В Запорожской области захватчики атаковали вблизи Работино и Вербового, успеха не имели. Одновременно Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике. 

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения противника, два ЗРК, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы. 

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у россиян было много месяцев для построения обороны, а поэтому наступление ВСУ идет "тяжело".

Читайте также: РФ провела безуспешные контратаки, демонстрирует минимальные возможности в наступлении – союзники

Дмитрий Гриниченко
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