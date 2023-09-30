Генштаб: РФ наступает у Клещеевки и Донецка. Также атакует линию Работино-Вербовое — карта

Российские оккупанты наступают в районах Клещеевки, Донецка, Работино и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 44 боевых столкновения. Под Бахмутом враг пытался отбить позиции в районе Клещеевки. Южнее города украинские соединения ведут штурмовые действия.





Около временно оккупированного Донецка было более 20 неудачных штурмов россиян в районах Тоненького, Марьинки, Новомихайловки, Старомайорского и Авдеевки.

В Запорожской области захватчики атаковали вблизи Работино и Вербового, успеха не имели. Одновременно Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, армия РФ истощается, несет потери в пехоте и технике.

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также два удара по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения противника, два ЗРК, 13 артиллерийских средств, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

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