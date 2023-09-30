Генштаб: РФ наступає біля Кліщіївки та Донецька. Також атакує на лінії Роботине-Вербове — карта

Російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу на фронті сталося 44 бойові зіткнення. Під Бахмутом ворог намагався відбити позиції у районі Кліщіївки. На південь від міста українські з'єднання ведуть штурмові дії.





Біля тимчасово окупованого Донецька було понад 20 невдалих штурмів росіян у районах Тоненького, Мар'їнки, Новомихайлівки, Старомайорського та Авдіївки.

У Запорізькій області загарбники атакували поблизу Роботиного та Вербового, успіху не мали. Одночасно Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, армія РФ виснажується, зазнає втрат у піхоті та техніці.

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження противника, два ЗРК, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".

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