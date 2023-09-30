Генштаб: РФ наступає біля Кліщіївки та Донецька. Також атакує на лінії Роботине-Вербове — карта
Російські окупанти наступають у районах Кліщіївки, Донецька, Роботиного та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
У Запорізькій області загарбники атакували поблизу Роботиного та Вербового, успіху не мали. Одночасно Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, армія РФ виснажується, зазнає втрат у піхоті та техніці.
Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також два удари по зенітно-ракетних комплексах.
Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни мали багато місяців для побудови оборони, а тому наступ ЗСУ йде "важко".
- Командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони здійснили прорив на фланзі Вербового в Запорізькій області та продовжують рухатися далі.
- Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
- Президент Зеленський заявив, що знає, де саме на фронті Сили оборони України мають намір прорвати оборонні лінії російських окупантів, але не казатиме ЗМІ.
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