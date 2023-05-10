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Генштаб: РФ перестала наступать на флангах Бахмута, начались атаки южнее Донецка — карта

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 18:43
Генштаб: РФ перестала наступать на флангах Бахмута, начались атаки южнее Донецка — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты перестали наступать на флангах в районе Бахмута, в самом городе продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее жестокие бои идут за Марьинку и Бахмут, за день ВСУ отбили более 30 атак на Донбассе. В направлении Лимана враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества около Кременной, но был отброшен. 

Фронт в районе Кременной (Карта: Military Land)

Продолжается наступление на Бахмут, в городе Силы обороны отбили штурмы россиян. Противник нанес авиационные удары по Торскому, Клещеевке, Курдюмовке и самому Бахмуту. 

Отметим, что ранее Генштаб регулярно сообщал об атаках россиян на флангах Бахмута, чтобы перерезать дороги на Константиновку и Часов Яр (штурмы Ивановского и района Хромового), однако на этот раз об этих точках умалчивается. 

Кроме этого, 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков "Вагнера" под Бахмутом.

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка захватчики безуспешно наступали на Авдеевку, также украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. Кроме этого, РФ возобновила наступление в районе Новомихайловки (между Донецком и Угледаром), однако не имела успеха. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)
Украинская авиация за сутки поразила три района сосредоточения личного состава и техники. Ракетчики и артиллеристы ударили по зенитно-ракетному комплексу, двум районам сосредоточения пехоты, одному складу с горючим, а также станции радиоэлектронной борьбы. 

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.

  • 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитро Гриниченко
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