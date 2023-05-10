Генштаб: РФ перестала наступать на флангах Бахмута, начались атаки южнее Донецка — карта

Российские оккупанты перестали наступать на флангах в районе Бахмута, в самом городе продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее жестокие бои идут за Марьинку и Бахмут, за день ВСУ отбили более 30 атак на Донбассе. В направлении Лимана враг пытался наступать в районе Серебрянского лесничества около Кременной, но был отброшен.

Продолжается наступление на Бахмут, в городе Силы обороны отбили штурмы россиян. Противник нанес авиационные удары по Торскому, Клещеевке, Курдюмовке и самому Бахмуту.

Отметим, что ранее Генштаб регулярно сообщал об атаках россиян на флангах Бахмута, чтобы перерезать дороги на Константиновку и Часов Яр (штурмы Ивановского и района Хромового), однако на этот раз об этих точках умалчивается.

Кроме этого, 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков "Вагнера" под Бахмутом.

Около Донецка захватчики безуспешно наступали на Авдеевку, также украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. Кроме этого, РФ возобновила наступление в районе Новомихайловки (между Донецком и Угледаром), однако не имела успеха.

Украинская авиация за сутки поразила три района сосредоточения личного состава и техники. Ракетчики и артиллеристы ударили по зенитно-ракетному комплексу, двум районам сосредоточения пехоты, одному складу с горючим, а также станции радиоэлектронной борьбы.

Дмитро Гриниченко

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