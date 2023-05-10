Генштаб: РФ перестала наступать на флангах Бахмута, начались атаки южнее Донецка — карта
Российские оккупанты перестали наступать на флангах в районе Бахмута, в самом городе продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Продолжается наступление на Бахмут, в городе Силы обороны отбили штурмы россиян. Противник нанес авиационные удары по Торскому, Клещеевке, Курдюмовке и самому Бахмуту.
Отметим, что ранее Генштаб регулярно сообщал об атаках россиян на флангах Бахмута, чтобы перерезать дороги на Константиновку и Часов Яр (штурмы Ивановского и района Хромового), однако на этот раз об этих точках умалчивается.
Кроме этого, 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков "Вагнера" под Бахмутом.
Около Донецка захватчики безуспешно наступали на Авдеевку, также украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки. Кроме этого, РФ возобновила наступление в районе Новомихайловки (между Донецком и Угледаром), однако не имела успеха.
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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