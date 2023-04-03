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Генштаб: РФ постоянно штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Отбито более 70 атак — карта

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 06:43
Генштаб: РФ постоянно штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Отбито более 70 атак — карта - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что противник не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль — воины отбили более 20 атак врага, также отражено наступление в районе Ивановского (трасса на Часов Яр и Константиновку на юг от города). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

В районе Авдеевки, Марьинки и Первомайского Россия также пыталась наступать, но безуспешно. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения захватчиков, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты, три средства противовоздушной обороны и шесть других важных объектов. 

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

Читайте также: Зеленский: Если Бахмут падет, то Путин продаст эту победу Западу, россиянам, Китаю и Ирану

Дмитро Гриниченко
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