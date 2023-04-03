Генштаб: РФ постоянно штурмует Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Отбито более 70 атак — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, Авдеевку и Марьинку, Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак за сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что противник не прекращает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль — воины отбили более 20 атак врага, также отражено наступление в районе Ивановского (трасса на Часов Яр и Константиновку на юг от города).

В районе Авдеевки, Марьинки и Первомайского Россия также пыталась наступать, но безуспешно.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения захватчиков, ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, три района сосредоточения пехоты, три средства противовоздушной обороны и шесть других важных объектов.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что ВСУ очень эффективно обороняются в Бахмуте и устраивают "бойню" россиянам.

24 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. Все на контроле.

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Дмитро Гриниченко

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