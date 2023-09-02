Генштаб: Россия атакует под Купянском, Бахмутом и Донецком, ВСУ идут на Мелитополь — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины атакуют в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне атаковали в районе Новоселовского Луганской области, успеха не имели.

Под Бахмутом враг наступал в районе Курдюмовки, ВСУ отбились.



Вблизи Донецка Силы обороны отбили атаки противника в районах Северного и Красногоровки.

Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам.

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты, техники и вооружений, 10 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию.

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