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Генштаб: Россия атакует под Купянском, Бахмутом и Донецком, ВСУ идут на Мелитополь — карта

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 06:49
Генштаб: Россия атакует под Купянском, Бахмутом и Донецком, ВСУ идут на Мелитополь — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины атакуют в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне атаковали в районе Новоселовского Луганской области, успеха не имели. 

Под Бахмутом враг наступал в районе Курдюмовки, ВСУ отбились. 


Вблизи Донецка Силы обороны отбили атаки противника в районах Северного и Красногоровки. 

Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу. 

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты, техники и вооружений, 10 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию.

Читайте также: Анонимам из Пентагона стоит больше вооружать ВСУ, а не советовать украинцам, как им воевать – Макфол

Дмитрий Гриниченко
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