Генштаб: Россия атакует под Купянском, Бахмутом и Донецком, ВСУ идут на Мелитополь — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины атакуют в направлении Мелитополя. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. На Купянском направлении россияне атаковали в районе Новоселовского Луганской области, успеха не имели.
Под Бахмутом враг наступал в районе Курдюмовки, ВСУ отбились.
Вблизи Донецка Силы обороны отбили атаки противника в районах Северного и Красногоровки.
Одновременно украинские соединения продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.
Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также пять — по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения пехоты, техники и вооружений, 10 артиллерийских средств на позициях, два пункта управления, три склада боеприпасов и одну радиолокационную станцию.
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