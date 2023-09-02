Генштаб: Росія атакує під Куп'янськом, Бахмутом та Донецьком, ЗСУ йдуть на Мелітополь — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України атакують у напрямку до Мелітополя. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 45 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку росіяни атакували у районі Новоселівського Луганської області, успіху не мали.

Під Бахмутом ворог наступав у районі Курдюмівки, ЗСУ відбилися.

Поблизу Донецька Сили оборони відбили атаки противника у районах Сєверного та Красногорівки.

Одночасно українські з'єднання продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також п'ять — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти, техніки та озброєнь, 10 артилерійських засобів на позиціях, два пункти управління, три склади боєприпасів та одну радіолокаційну станцію.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

22 серпня 2023 року воїни 47 ОМБр з боями увійшли до Роботиного та організували евакуацію мирних мешканців. Згодом з'явилося відео, на якому воїни встановлюють у населеному пункті державний прапор.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів у деталях, як відбувалося звільнення Роботиного.

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