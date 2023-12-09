Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

На фронте за сутки произошло почти 100 боевых столкновений, по всему фронту идут ожесточенные бои

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 11 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

Вблизи Кременной был отражен штурм в районе Спорного.

Под Бахмутом украинские воины отбили 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки. Одновременно продолжают штурмы на южном фланге.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 35 штурмов в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.

Также отбито 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

В Запорожской области были отбиты все штурмы в районах Вербового. Украинские соединения продолжают активные действия в направлении Мелитополя.

В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы россиян.