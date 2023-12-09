Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 11 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.
Вблизи Кременной был отражен штурм в районе Спорного.
Под Бахмутом украинские воины отбили 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки. Одновременно продолжают штурмы на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 35 штурмов в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского.
Также отбито 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
В Запорожской области были отбиты все штурмы в районах Вербового. Украинские соединения продолжают активные действия в направлении Мелитополя.
В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы россиян.
- 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
- Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
- Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.
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