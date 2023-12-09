Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Вербового. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито 11 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Вблизи Кременной был отражен штурм в районе Спорного.

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Под Бахмутом украинские воины отбили 13 атак в районах Богдановки, Клещеевки, Ивановского и Андреевки. Одновременно продолжают штурмы на южном фланге. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 35 штурмов в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Тоненького и Первомайского. 

Также отбито 24 атаки в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

В Запорожской области были отбиты все штурмы в районах Вербового. Украинские соединения продолжают активные действия в направлении Мелитополя. 

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

В Херсонской области украинские подразделения удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы россиян.

Генштаб: Россия наступает по всему фронту, жесточайшие бои за Авдеевку и Марьинку — карта
Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также станцию радиоэлектронной борьбы. 
  • 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
  • Президент Зеленский заявил, что Путин не выиграл ни одной операции за этот год, а Украина сохраняет важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам.
  • Конгресс США до сих пор не одобрил предоставление дополнительного финансирования для Украины. У Байдена говорят, что смогут помогать еще несколько недель, дальше возможностей не будет.

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