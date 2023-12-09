Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, найжорстокіші бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта

На фронті за добу сталося майже 100 бойових зіткнень, по всьому фронту тривають запеклі бої

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 11 атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

Поблизу Кремінної було відбито штурм у районі Спірного.

Під Бахмутом українські воїни відбили 13 атак у районах Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Одночасно продовжують штурми на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 35 штурмів у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.

Також відбито 24 атаки в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.

На Запоріжжі були відбиті всі штурми в районах Вербового. Українські з'єднання продовжують активні дії у напрямку Мелітополя.

На Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили росіян.

Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження особового складу, озброєння та техніки, а також станцію радіоелектронної боротьби.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.

Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.

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