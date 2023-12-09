Генштаб: Росія наступає по всьому фронту, найжорстокіші бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вербового. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 95 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито 11 атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.
Поблизу Кремінної було відбито штурм у районі Спірного.
Під Бахмутом українські воїни відбили 13 атак у районах Богданівки, Кліщіївки, Іванівського та Андріївки. Одночасно продовжують штурми на південному фланзі.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 35 штурмів у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського.
Також відбито 24 атаки в районах Красногорівки, Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки.
На Запоріжжі були відбиті всі штурми в районах Вербового. Українські з'єднання продовжують активні дії у напрямку Мелітополя.
На Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили росіян.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- Президент Зеленський заявив, що Путін не виграв жодної операції за цей рік, а Україна зберігає важливі плацдарми на кількох напрямках фронту і готується до наступних кроків.
- Конгрес США досі не схвалив надання додаткового фінансування для України. У Байдена кажуть, що зможуть допомагати ще кілька тижнів, далі можливостей не буде.
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