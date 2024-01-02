Генштаб: Россияне не штурмовали на трех направлениях, но продолжили атаки на пяти – карта
В течение суток российские оккупанты не вели наступательных действий на Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако продолжили атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили четыре атаки оккупантов вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян недалеко от Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки оккупанты без успеха совершили 19 штурмовых действий.
За сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава захватчиков.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления россиян.
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- Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.
- В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.
- Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
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