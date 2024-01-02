Генштаб: Россияне не штурмовали на трех направлениях, но продолжили атаки на пяти – карта

Всего в течение суток произошло 64 боестолкновения

Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток российские оккупанты не вели наступательных действий на Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях, однако продолжили атаки на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Запорожском и Херсонском. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак оккупантов возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Карта: Deepstate

На Лиманском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники за прошедшие сутки отбили четыре атаки оккупантов вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Марьинском и Шахтерском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили три атаки россиян недалеко от Работино Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении за прошедшие сутки оккупанты без успеха совершили 19 штурмовых действий.

Карта: Deepstate

За сутки украинская авиация нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава захватчиков.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских систем, три средства противовоздушной обороны и пункт управления россиян.

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Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

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