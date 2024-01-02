Генштаб: Росіяни не штурмували на трьох напрямках, але продовжили атаки на п'яти – карта

Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби російські окупанти не вели наступальних дій на Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, проте продовжили атаки на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Херсонському. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили сім атак окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Карта: Deepstate

На Лиманському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили чотири атаки окупантів поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили три атаки росіян неподалік Роботиного Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку протягом минулої доби окупанти без успіху здійснили 19 штурмових дій.

Карта: Deepstate

За добу українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу загарбників.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони та пункт управління росіян.

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Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

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