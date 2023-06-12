Генштаб: В Голой Пристани оккупанты разрешают эвакуацию украинцев только за взятку

В затопленной в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС Голой Пристани Херсонской области оккупанты разрешают эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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При этом, согласно сообщению, россияне уничтожают паспорта, свидетельства о рождении и другие документы украинского образца.

Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар Российской Федерации.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

7 июня Генштаб сообщал, что пьяные российские военные не дают жителям эвакуироваться из затопленных населенных пунктов, а в Голой Пристани выгоняют людей из их двухэтажных домов и заселяются туда сами, обустраивая на крышах огневые позиции.

11 июня во время эвакуации с левого берега Днепра пострадавших от наводнения в Херсонской области оккупанты открыли огонь по лодке, убили троих и ранили еще десять человек.

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