Генштаб: У затопленій Голій Пристані окупанти дозволяють евакуацію українців тільки за хабар

У затопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Голій Пристані Херсонської області окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Водночас, згідно з повідомленням, росіяни знищують паспорти, свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодара Російської Федерації.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

7 червня Генштаб повідомляв, що п’яні російські військові не дають мешканцям евакуюватись із затоплених населених пунктів, а в Голій Пристані виганяють людей з їхніх двоповерхових будинків та заселяються туди самі, облаштовуючи на дахах вогневі позиції.

11 червня під час евакуації з лівого берега Дніпра постраждалих від повені на Херсонщині окупанти відкрили вогонь по човну, вбили трьох і поранили ще десятьох людей.

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