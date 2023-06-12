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Генштаб: У затопленій Голій Пристані окупанти дозволяють евакуацію українців тільки за хабар

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 20:23
Генштаб: У затопленій Голій Пристані окупанти дозволяють евакуацію українців тільки за хабар - Фото
Скриншот з відео

У затопленій внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Голій Пристані Херсонської області окупанти дозволяють евакуацію громадян України тільки після отримання хабаря. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Водночас, згідно з повідомленням, росіяни знищують паспорти, свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодара Російської Федерації.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.
  • 7 червня Генштаб повідомляв, що п’яні російські військові не дають мешканцям евакуюватись із затоплених населених пунктів, а в Голій Пристані виганяють людей з їхніх двоповерхових будинків та заселяються туди самі, облаштовуючи на дахах вогневі позиції.
  • 11 червня під час евакуації з лівого берега Дніпра постраждалих від повені на Херсонщині окупанти відкрили вогонь по човну, вбили трьох і поранили ще десятьох людей. 
Вадим Ребрина
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