Генштаб внес в сводку еще один самолет А-50. Армия России потеряла батальон — статистика

Вооруженные Силы Украины "отминусовали" еще 770 российских оккупантов за сутки боев на фронте

Украинская РСЗО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 770 солдат и офицеров, 52 единицы техники, 36 артиллерийских систем и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли о 84 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 409 010 (+770),

— танков — 6534 (+8),

— боевых бронированных машин — 12 425 (+15),

— артиллерийских систем — 9952 (+36),

— РСЗО — 999,

— средств ПВО — 684 (+2),

— самолетов — 340 (+1),

— вертолетов — 325,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31),

— крылатых ракет — 1905 (+2),

— кораблей/катеров — 25,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 12 988 (+28),

— специальной техники — 1576 (+1).

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки.

В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.

Читайте также: Зеленский: Авдеевка – единственное достижение России за девять месяцев войны