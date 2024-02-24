Генштаб внес в сводку еще один самолет А-50. Армия России потеряла батальон — статистика
Российская армия потеряла 770 солдат и офицеров, 52 единицы техники, 36 артиллерийских систем и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Утром военные заявляли о 84 боевых столкновениях, россияне наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 409 010 (+770),
— танков — 6534 (+8),
— боевых бронированных машин — 12 425 (+15),
— артиллерийских систем — 9952 (+36),
— РСЗО — 999,
— средств ПВО — 684 (+2),
— самолетов — 340 (+1),
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 7659 (+31),
— крылатых ракет — 1905 (+2),
— кораблей/катеров — 25,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 12 988 (+28),
— специальной техники — 1576 (+1).
- Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки.
- В 3 отдельной штурмовой бригаде заявили, что в районе города соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя к датам, связанным с 23 и 24 февраля.
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