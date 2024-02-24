Генштаб вніс у зведення ще один літак А-50. Армія Росії втратила батальйон — статистика

Збройні Сили України "відмінусували" ще 770 російських окупантів за добу боїв на фронті

Українська РСЗВ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 770 солдатів і офіцерів, 52 одиниці техніки, 36 артилерійських систем та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 84 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 409 010 (+770),

- танків – 6534 (+8),

- бойових броньованих машин – 12 425 (+15),

- артилерійських систем – 9952 (+36),

- РСЗВ – 999,

- засобів ППО – 684 (+2),

- літаків – 340 (+1),

- вертольотів – 325,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),

- крилатих ракет – 1905 (+2),

- кораблів/катерів – 25,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 988 (+28),

- спеціальної техніки – 1576 (+1).

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.

У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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