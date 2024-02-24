Генштаб вніс у зведення ще один літак А-50. Армія Росії втратила батальйон — статистика
Російська армія втратила 770 солдатів і офіцерів, 52 одиниці техніки, 36 артилерійських систем та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 84 бойові зіткнення, росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 409 010 (+770),
- танків – 6534 (+8),
- бойових броньованих машин – 12 425 (+15),
- артилерійських систем – 9952 (+36),
- РСЗВ – 999,
- засобів ППО – 684 (+2),
- літаків – 340 (+1),
- вертольотів – 325,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),
- крилатих ракет – 1905 (+2),
- кораблів/катерів – 25,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 988 (+28),
- спеціальної техніки – 1576 (+1).
- Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.
- У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
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