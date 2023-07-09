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Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов, устроив России "артоцид" и "дронопад"

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 08:24
Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 600 оккупантов, устроив России
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 600 российских оккупантов, сожгли 20 артиллерийских систем и 39 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что оккупанты наступают, в частности, в районе Сватово, Кременной и Донецка на востоке, Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь на юге. За сутки на Донбассе произошло более 30 боевых столкновений.

Общие потери врага во время большой войны составили:

- личного состава – 234 040 (+600);

- танков – 4078 (+4);

- боевых бронированных машин – 7964 (+11);

- артиллерийских систем – 4366 (+20);

- РСЗО – 668 (+7);

- средств ПВО – 413 (+3);

- самолетов – 315;

- вертолетов – 309;

- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3685 (+19);

- крылатых ракет – 1271;

- кораблей/катеров – 18;

- автомобильной техники и автоцистерн – 6929 (+15);

- специальной техники – 628 (+9).

Фото: Генштаб ЗСУ
  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Маляр: На юге Россия теряет в 5,3 раза больше военных, чем Украина. ВСУ перемалывают врага

Милана Головань
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