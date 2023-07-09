Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 600 окупантів, влаштувавши Росії "артоцид" та "дронопад"

Збройні Сили України ліквідували 600 російських окупантів, спалили 20 артилерійських систем та 39 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що окупанти наступають зокрема у районі Сватового, Кремінної та Донецька на сході, Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь на півдні. За добу на Донбасі відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 234 040 (+600);

— танків — 4078 (+4);

— бойових броньованих машин — 7964 (+11);

— артилерійських систем — 4366 (+20);

— РСЗВ — 668 (+7);

— засобів ППО — 413 (+3);

— літаків — 315;

— вертольотів — 309;

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3685 (+19);

— крилатих ракет — 1271;

— кораблів/катерів — 18;

— автомобільної техніки та автоцистерн — 6929 (+15);

— спеціальної техніки — 628 (+9).

У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.

Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони.

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