Генштаб: ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь, РФ атакует у Сватова и Донецка — карта

Вооруженные Силы Украины закрепляются в направлении Бердянска и Мелитополя, российские оккупанты атакуют в районе Сватова и Донецка. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки на Донбассе произошло 35 боевых столкновений. В районе Сватова россияне наступали около Новоселовского, успеха не имели.

Вблизи временно оккупированного Донецка Силы обороны отбили атаки в районе Авдеевки, Керамика и Новомихайловки. Продолжается сдерживание наступления РФ в районе Марьинки.

Одновременно ВСУ продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, бьют по противнику артиллерией, ведут контрбатарейную борьбу. Оккупанты сосредоточены на срыве продвижения Сил обороны.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам. Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 16 артиллерийских средств на позициях, четыре ЗРК и две станции радиоэлектронной борьбы врага. В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км к югу. Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

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