Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, РФ атакує біля Сватового та Донецька — карта

Збройні Сили України закріплюються у напрямку Бердянська та Мелітополя, російські окупанти атакують у районі Сватового та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося 35 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни наступали біля Новоселівського, успіху не мали.

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки, Кераміка та Новомихайлівки. Триває стримування наступу РФ у районі Мар'їнки.

Одночасно ЗСУ продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по противнику артилерією, ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти зосереджені на зриві просування Сил оборони.

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки й чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на позиціях, чотири ЗРК та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.

За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.

Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

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