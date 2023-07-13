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Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, РФ атакує біля Сватового та Донецька — карта

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 06:54
Генштаб: ЗСУ наступають на Бердянськ та Мелітополь, РФ атакує біля Сватового та Донецька — карта - Фото
Техніка ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України закріплюються у напрямку Бердянська та Мелітополя, російські окупанти атакують у районі Сватового та Донецька. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що протягом доби на Донбасі сталося 35 бойових зіткнень. У районі Сватового росіяни наступали біля Новоселівського, успіху не мали.

Фронт у районі Сватового (Карта: Military Land)

Поблизу тимчасово окупованого Донецька Сили оборони відбили атаки в районі Авдіївки, Кераміка та Новомихайлівки. Триває стримування наступу РФ у районі Мар'їнки.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, б'ють по противнику артилерією, ведуть контрбатарейну боротьбу. Окупанти зосереджені на зриві просування Сил оборони.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки й чотири — по зенітно-ракетних комплексах.

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, 16 артилерійських засобів на позиціях, чотири ЗРК та дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

  • У ЗСУ повідомили, що на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 із них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • За минулий тиждень Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на схід та 28,4 кв. км на південь, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук до рук – Міноборони.
  • ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за тиждень звільнено 10 кв. км на півдні.

Читайте також: Міноборони: ЗСУ зайняли основні висоти навколо Бахмута, місто під вогневим контролем

Дмитро Гриниченко
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