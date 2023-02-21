Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта
Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки, уничтожили батарею РСЗО. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 20 февраля.
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Как отмечается, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.
За прошедшие сутки Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.
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Враг не прошел у Белогоровки Луганской области.
Россиян не пропустили у Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки Донецкой области.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.
Украинские военные сбили три российских БпЛА типа Ланцет.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.
- 20 февраля спикер ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.
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