Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки, уничтожили батарею РСЗО. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 20 февраля.

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Как отмечается, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

За прошедшие сутки Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.

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Враг не прошел у Белогоровки Луганской области.

Россиян не пропустили у Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки Донецкой области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Украинские военные сбили три российских БпЛА типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

20 февраля спикер ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.

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Наталія Медведєва

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