UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 06:42
Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки, уничтожили батарею РСЗО. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины по итогам 20 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки.

За прошедшие сутки Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области.

Все карты кликабельны

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Враг не прошел у Белогоровки Луганской области.

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Россиян не пропустили у Васюковки, Берховки, Бахмута, Васильевки, Новобахмутовки, Водяного, Невельского и Марьинки Донецкой области.

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Генштаб: ВСУ отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки. Уничтожили батарею РСЗО – карта

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Украинские военные сбили три российских БпЛА типа Ланцет.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили две позиции противовоздушной обороны врага и батарею реактивных систем залпового огня противника.

  • 20 февраля спикер ВСУ Сергей Череватый рассказал, что россиянам пока еще есть чем воевать на востоке Украины, однако они уже начали использовать устаревшую технику на поле боя и концентрируют огонь на отдельных направлениях, а не обстреливают круглосуточно позиции ВСУ по всей линии фронта, как раньше.

Читайте также: ВСУ показали неудачную попытку "вагнеровцев" продвинуться под Бахмутом – видео

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сводка генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 