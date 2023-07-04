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Генштаб: ВСУ продолжают наступать на флангах Бахмута и на юге – карта

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 19:16
Генштаб: ВСУ продолжают наступать на флангах Бахмута и на юге – карта - Фото
Фото: Генеральный штаб ВСУ

В течение суток произошло 30 боеприкосновений, российские захватчики сосредотачивают усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Силы обороны продолжают вести наступательные действия в районе Бахмута и на юге, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты пытались наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Украинские защитники отразили все атаки врага.

Новоселівське (Мапа deepstate)

На Лиманском направлении захватчики при поддержке авиации без успеха пытались вытеснить Силы обороны с позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области.

Нововодяне (Мапа deepstate)

Діброва (Мапа deepstate)

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Силы обороны успешно отразили российские атаки в районе Богдановки, которые оккупанты проводили "под плотным огнем авиации и артиллерии противника".

Богданівка (Мапа deepstate)

На Авдеевском направлении украинские силы продолжают сдерживать российское наступление в районе Авдеевки.

Авдіївка (Мапа deepstate)

На Марьинском направлении защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Мар'їнка (Мапа deepstate)

За прошедшие сутки оккупанты предприняли неудачные попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп в Украину. Для прикрытия ДРГ враг использовал ствольную и реактивную артиллерию.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также на юге украинские военные наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Мелітополь та Бердянськ (мапа deepstate)

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Артём Джерипа
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