Генштаб: ЗСУ продовжують наступати на флангах Бахмута та на півдні – мапа

Упродовж доби відбулось 30 боєзіткнень, російські загарбники зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Сили оборони продовжують вести наступальні дії в районі Бахмута та на півдні, йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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На Куп’янському напрямку окупанти намагались наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку загарбники за підтримки авіації без успіху намагались витіснити Сили оборони з позицій у районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони успішно відбили російські атаки в районі Богданівки, котрі окупанти проводили "під щільним вогнем авіації та артилерії противника".

На Авдіївському напрямку українські сили продовжують стримувати російський наступ у районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка.

За минулу добу окупанти здійснили невдалі спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп до України. Для прикриття ДРГ ворог застосував ствольну та реактивну артилерію.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на півдні українські військові завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Сьогодні Генштаб повідомляв, що Сили оборони продовжують наступ у районі Бахмута та мають частковий успіх.

Також ЗСУ на півдні просуваються у напрямку Бердянська — було зафіксовано просування у глибину оборони росіян на 2 км. Ворог чинить запеклий опір.

Військовий аналітик полковник Черник повідомив, що контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм звільнення Херсона, без "блискавичності".

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