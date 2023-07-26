Генштаб: ВСУ уничтожили 460 россиян, сожгли 30 единиц техники и 22 артиллерийские системы

Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, сожгли 30 единиц техники и 22 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, однако безуспешно.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 243 680 (+460),

— танков — 4177 (+3),

— боевых бронированных машин — 8136 (+5),

— артиллерийских систем— 4727 (+22),

— РСЗО — 698,

— средств ПВО — 457 (+3),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 311 (+1),

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3993 (+16),

— крылатых ракет — 1307,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 7211 (+17),

— специальной техники — 708 (+5).

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