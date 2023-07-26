Генштаб: ВСУ уничтожили 460 россиян, сожгли 30 единиц техники и 22 артиллерийские системы
Вооруженные Силы Украины уничтожили 460 российских оккупантов, сожгли 30 единиц техники и 22 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что захватчики наступают в районе Купянска, Кременной, Бахмута и Донецка, однако безуспешно.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 243 680 (+460),
— танков — 4177 (+3),
— боевых бронированных машин — 8136 (+5),
— артиллерийских систем— 4727 (+22),
— РСЗО — 698,
— средств ПВО — 457 (+3),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 311 (+1),
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3993 (+16),
— крылатых ракет — 1307,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7211 (+17),
— специальной техники — 708 (+5).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- Американский генерал Милли заявлял, что наступление ВСУ "далеко от провала" несмотря на то, что оно проходит "медленнее", чем ожидалось.
- ЦРУ: Наступление Украины может стать успешным, в обороне РФ – важные структурные проблемы.
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