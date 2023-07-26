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Генштаб: ЗСУ знищили 460 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 08:36
Генштаб: ЗСУ знищили 460 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 243 680 (+460),

— танків — 4177 (+3),

— бойових броньованих машин — 8136 (+5),

— артилерійських систем — 4727 (+22),

— РСЗВ — 698,

— засобівППО — 457 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 311 (+1),

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16),

— крилатих ракет — 1307,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7211 (+17),

— спеціальної техніки — 708 (+5).

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Дмитро Гриниченко
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