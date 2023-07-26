Генштаб: ЗСУ знищили 460 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи

Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

— особового складу — 243 680 (+460),

— танків — 4177 (+3),

— бойових броньованих машин — 8136 (+5),

— артилерійських систем — 4727 (+22),

— РСЗВ — 698,

— засобівППО — 457 (+3),

— літаків — 315,

— вертольотів — 311 (+1),

— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16),

— крилатих ракет — 1307,

— кораблів/катерів — 18,

— автомобільної техніки та автоцистерн — 7211 (+17),

— спеціальної техніки — 708 (+5).

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