Генштаб: ЗСУ знищили 460 росіян, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи
Збройні Сили України знищили 460 російських окупантів, спалили 30 одиниць техніки та 22 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники наступають у районі Куп'янська, Кремінної, Бахмута та Донецька, проте безуспішно.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 243 680 (+460),
— танків — 4177 (+3),
— бойових броньованих машин — 8136 (+5),
— артилерійських систем — 4727 (+22),
— РСЗВ — 698,
— засобівППО — 457 (+3),
— літаків — 315,
— вертольотів — 311 (+1),
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3993 (+16),
— крилатих ракет — 1307,
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7211 (+17),
— спеціальної техніки — 708 (+5).
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- Американський генерал Міллі заявляв, що наступ ЗСУ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", ніж очікувалося.
- ЦРУ: Наступ України може стати успішним, в обороні РФ – важливі структурні проблеми.
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