Генштаб: ВСУ уничтожили 470 россиян, 37 единиц техники и 31 артсистему. Был "дронопад"
19.07.2023, 08:26
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 российских оккупантов, 37 единиц техники и 31 артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденные Новодаровку и Ровнополь. За сутки на Донбассе произошло более 20 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 239480 (+470),
— танков — 4123 (+4),
— боевых бронированных машин — 8059 (+8),
— артиллерийских систем — 4573 (+31),
— РСЗО — 689,
— средств ПВО — 430 (+2),
— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46),
— крылатых ракет — 1279 (+6),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19),
— специальной техники — 683 (+6).
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью WP заявил, что украинское наступление – это не шоу, во время него каждый отвоеванный метр земли дается кровью.
- 18 июля в Минобороны сообщили, что у ВСУ уже есть инициатива на Купянском направлении, а Силы обороны продолжают наступление на южном фланге под Бахмутом.
- В Генштабе сообщили об успехе ВСУ на двух участках фронта во время наступления в направлении Бердянска и Мелитополя на юге.
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