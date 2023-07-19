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Генштаб: ВСУ уничтожили 470 россиян, 37 единиц техники и 31 артсистему. Был "дронопад"

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 08:26
Генштаб: ВСУ уничтожили 470 россиян, 37 единиц техники и 31 артсистему. Был
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 российских оккупантов, 37 единиц техники и 31 артиллерийскую систему за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что захватчики атакуют в районе Бахмута и Донецка, а также пытаются отбить недавно освобожденные Новодаровку и Ровнополь. За сутки на Донбассе произошло более 20 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили: 
— личного состава — 239480 (+470),
— танков — 4123 (+4),
— боевых бронированных машин — 8059 (+8),

— артиллерийских систем — 4573 (+31),

— РСЗО — 689,
— средств ПВО — 430 (+2),

— самолетов — 315,
— вертолетов — 310,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3885 (+46),
— крылатых ракет — 1279 (+6),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 7105 (+19),
— специальной техники — 683 (+6).

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Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассзапорожская областьнаступлениепотеригенштаб
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