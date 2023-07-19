Генштаб: ЗСУ знищили 470 росіян, 37 одиниць техніки та 31 артсистему. Влаштували "дронопад"
Збройні Сили України знищили 470 російських окупантів, 37 одиниць техніки та 31 артилерійську систему за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що загарбники атакують у районі Бахмута та Донецька, а також намагаються відбити нещодавно звільнені Новодарівку та Рівнопіль. За добу на Донбасі сталося понад 20 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
— особового складу — 239480 (+470),
— танків — 4123 (+4),
— бойових броньованих машин — 8059 (+8),
— артилерійських систем — 4573 (+31),
— РСЗВ — 689,
— засобів ППО — 430 (+2),
— літаків — 315,
— вертольотів — 310,
— БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3885 (+46),
— крилатих ракет — 1279 (+6),
— кораблів/катерів — 18,
— автомобільної техніки та автоцистерн — 7105 (+19),
— спеціальної техніки — 683 (+6).
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що український наступ – це не шоу, під час нього кожен відвойований метр землі дається кров'ю.
- 18 липня у Міноборони повідомили, що у ЗСУ вже є ініціатива на Куп'янському напрямку, а Сили оборони продовжують наступ на південному флангу під Бахмутом.
- У Генштабі повідомили про успіх ЗСУ на двох ділянках фронту під час наступу у напрямку Бердянська та Мелітополя на півдні.
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