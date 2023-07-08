Генштаб: ВСУ уничтожили 630 россиян, сожгли 19 артсистем и 36 единиц техники за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов, сожгли 19 артиллерийских систем и 36 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром военные заявляли, что ВСУ наступают на Бердянск и Мелитополь, российские оккупанты атакуют на пяти направлениях на Донбассе, где за сутки произошло 36 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 233440 (+630),

— танков — 4074 (+4),

— боевых бронированных машин — 7953 (+9),

— артиллерийских систем — 4346 (+16),

— РСЗО — 661 (+3),

— средств ПВО — 410 (+2),

— самолетов — 315,

— вертолетов — 309,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 3666 (+14),

— крылатых ракет — 1271,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 6914 (+16),

— специальной техники — 619 (+7).

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

Читайте также: Клещеевка. Генштаб: ВСУ имеют частичный успех под Бахмутом, закрепляются — карта боев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.